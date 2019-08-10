Как поживает китайский ровер «Юйту-2» на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» прислал новые данные о своей миссии, проходящей на обратной стороне нашего спутника. Оказалось, что за семь месяцев пребывания на Луне он преодолел путь в 271 метр.

Может показаться, что это небольшое расстояние, но луноход показал отличные результаты. Не стоит забывать, что «Юйту-2» активен только в дневное время, а ночью (которая длится на Луне 14 суток), он накапливает энергию, — рассказали руководители проекта.

Напомним, что станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила мягкую посадку в кратер Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.



Станция «Чанъэ-4» оснащена современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Луноход поможет сделать снимки Луны, взять пробу грунта, а также провести радиоастрономические наблюдения.



Когда луноход выходит из спячки, он начинает исследовать ландшафт, анализируя структуру грунта.

Следующий двухнедельный исследовательский цикл миссии начнется 22 августа.

