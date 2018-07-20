Илон Маск показал, как сохраняет обтекатель корабля после запуска

Американская компания SpaceX опубликовала кадры с последнего теста ракеты Falcon 9. На видео можно заметить, как головной обтекатель ракеты точно упал в сеть на корабле.

Такие испытания проводятся для того, чтобы сделать ракету многоразовой: это не только удешевит доставку груза в космос, но и сделает миссии более экологичными.

Ранее компания уже проводила подобные тесты и все прошло удачно, отмечают в SpaceX.

Сейчас нам удается повторно использовать только первые ступени, в будущем мы планируем сделать многоразовым и обтекатель, — рассказали в SpaceX.

Напомним, что обтекатель — это состоящий из двух половинок высокотехнологичный колпак из углеродного волокна и ячеистого алюминия, защищающий полезную нагрузку в плотных слоях атмосферы. Это недешевая деталь в космическом корабле, которая стоит примерно 6 миллионов долларов.

Сохранить обтекатель для повторного использования можно, если он плавно спустится на парашюте и попадет в сетку. Этого и добились инженеры.

Во время первых испытаний обтекатель удалось посадить просто на воду, и за два года работы ученые добились того, что деталь стала четко приземляться в нужную зону — натянутую сетку на судне.

Пока что испытания проводились с помощью корабля «Мис Ти», а он способен поймать только одну часть капсулы. Вторая до сих пор падает в воду, но инженеры планируют расширить возможности судна.

На записи, опубликованной Илоном Маском в Twitter, можно увидеть, как обтекатель плавно спускается на парашюте и попадает в сеть.