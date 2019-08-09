Ученые впервые вырастили человеческую печень в лаборатории

Команда специалистов из Питтсбургского университета впервые в истории вырастила человеческую печень в лаборатории. В будущем это поможет в производстве органов для трансплантации.

Во время эксперимента специалисты также использовали генетически модифицированные клетки. Ученым удалось создать полноценный орган, внутри которого сеть кровеносных сосудов, а сама печень покрыта тканью, аналогичной человеческой.

В ближайшее время на ГМО-печени протестирует некоторые лекарства и разные методы терапии.

Ученые пояснили, что печень создавалась в два этапа. Во время первой фазы специалисты взяли клетки кожи человека и генетически модифицировали их, получив стволовые клетки. Другая часть команды занималась подготовкой лабораторных крыс.

У животных изъяли печень и удалили оттуда их клетки, оставив от органа лишь его оболочку. После этого получившиеся ранее стволовые клетки имплантировали в крысиную печень.

Для максимального роста и развития печень поместили в специальную питательную среду, где в органе начали формироваться ткани и кровеносные сосуды. Так как за основу была взята крысиная печень, то и размер органа был соответствующий.

В лаборатории.

Но физически она полностью идентична настоящей человеческой печени, — пояснили авторы проекта.

Сейчас они планируют заняться опытами, направленными на изучение неалкогольной жировой болезни печени. Напомним, что при этом недуге ткань клеток печени заменяется на ткань жировую.

Искусственная печень помогла ученым определить, что один из перспективных препаратов для лечения этой болезни не эффективен.