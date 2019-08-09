Как россияне относятся к раздельному сбору мусора в стране

В конце июня 2019 года Счетная палата запустила «Горячую линию» — опрос, с помощью которого социологи хотели узнать мнение россиян об экологии в нашей стране. Почти за месяц ученые получили около 2,5 тысяч анкет, на большинство из которых ответили жители Москвы, Челябинска и Архангельска.

В анкетах у участников спросили, что они думают об экологи региона, в котором проживают. По мнению авторов проекта, независимая оценка местных жителей поможет узнать реальное мнение людей об экологической ситуации в России.

Как и предполагалось, большинство россиян считают климат и экологию в стране одной из самых больших проблем.

Согласно опросу, 18% респондентов считают самым проблемным местом своего региона загрязнение атмосферного воздуха. На втором месте (13,9%) — наличие свалок, на третьем — загрязнение водоемов (12,8%).

С каждым годом в России появляется все больше граждан, поддерживающих раздельный сбор отходов и отказ от пластика. Так, многие магазины отказываются от пластиковых изделий, предлагая покупателям бумажные пакеты или тряпичные многоразовые сумки.

Инициатива многих супермаркетов воспринята жителями страны положительно.

Помимо мусора и загрязнения воздуха людей беспокоит отсутствие раздельного сбора вторсырья (11%), близкое расположение полигонов к жилому сектору (9,7%), обезлесение (8,9%), строительство новых объектов переработки и размещения отходов (7,1%), несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора (5,6%), деградация почв (5,3%) и состояние особо охраняемых природных территорий (5,1%).

Граждане скептически относятся к общественным программам, предлагающим решить экологические проблемы, так как большинство вопросов игнорируется. Так высказалось почти 56% опрошенных.



Еще 82% респондентов заявили, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с экологической ситуацией, но такие действия практически не повлияли на обстановку.

Чуть ранее похожий опрос проводил Всемирный фонд природы WWF, и результаты оказались немного иными. По мнению респондентов, хуже всего обстоят дела с использованием одноразового пластика. Проблема отходов заняла второе место, а загрязненность воздуха — третье.

В целом жители России поддерживают инициативы государства по спасению экологии, многие отказались от использования пластика и перешли к раздельному сбору отходов.