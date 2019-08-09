В Киеве неофициально признали невозможность возвращения Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» политолог-международник Олег Волошин заявил о том, что американские союзники Украины считают нереальным возвращение Крыма под контроль Киева в обозримой исторической перспективе.

«Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там [говорят]: „Ребята, вы же понимаете, что все. Ну что мы теперь, ядерную войну развяжем?!“» — рассказал Волошин журналистам телеканала «112 Украина».



По его мнению, ситуация не изменится даже после ухода Владимира Путина с поста президента России. «Подавляющее большинство граждан России на любом референдуме скажут, что они считают Крым Россией и отдавать его не собираются», — подчеркнул Волошин.

Политик добавил, что вопрос о принадлежности Крыма придется отложить на десятилетия, а сейчас для Украины главное — остановить конфликт в Донбассе, так как именно это является главной проблемой в нормализации отношений между украинской и российской сторонами. «Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, Вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?» — спросил он.



На вопросы по поводу участия российских военных в вооруженном конфликте в Донбассе Олег Волошин заявил, что ни у кого на Украине нет «честных оснований» утверждать, что его страна «воюет в Донбассе с российской армией», а не с собственными гражданами. Говорить о войне с Россией избранный депутат считает возможным лишь применительно к Крыму.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации», — пояснил Волошин.



Ранее так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о том, что в Киеве созрел новый план по возвращению полуострова. Этот план включает в себя создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму в новом формате с участием Германии, Франции, Великобритании, Турции и США.



Напомним, 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией на референдуме о статусе своей республики проголосовало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты волеизъявления народа и ввели против региона санкции.

