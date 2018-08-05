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2011908

Перенесший инсульт Ален Делон проходит лечение в Швейцарии

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Zuma\TASS

Zuma\TASS

Несколько недель назад знаменитый французский актер Ален Делон перенес инсульт и теперь находится на лечении в одной из клиник Швейцарии.

Состояние 83-летнего актера стабилизировалось и не вызывает опасений, сообщил AFP его сын Энтони Делон.

По его словам, до этого Ален Делон в течение трех недель находился в отделении интенсивной терапии в одной из парижских больниц.

В середине июня телеканал BFM сообщил о госпитализации актера из-за регулярных приступов мигрени. В окружении Делона заверяли, что с ним все в порядке, и он в ближайшее время выпишется.

В 2017 году Ален Делон, снявшийся более чем в 90 фильмах, объявил о завершении своей актерской карьеры в кино.

На прошедшем в мае Каннском фестивале Делона наградили почетной «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в кинематограф, что вызвало негодование у феминисток, которые обвинили его в гомофобии и оскорбительных заявлениях в адрес женщин, а также в симпатиях к ультраправой партии «Национальный фронт».

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