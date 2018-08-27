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На кинофестивале «Окно в Европу» победил фильм, снятый на смартфон

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© oknofest.com

© oknofest.com

Победителем XXVII фестиваля российского кино «Окно в Европу» стала комедийная мелодрама Бориса Гуца «Смерть нам к лицу», снятая на смартфон.

Специальными призами жюри были отмечены фильмы «Простой карандаш» Натальи Назаровой и «Седьмой пробег по контуру земного шара», а также актер Петр Садовников за роль в фильме «Нет Бог кроме меня».

Дипломом также отметили «Танец с саблями» Юсупа Разыкова.

Диплом «за вклад в отечественный кинематограф» был присужден посмертно актеру Александру Кузнецову, сообщается на сайте фестиваля.

Лучшей в конкурсе анимационного кино оказалась лента «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова, а в программе фильмов, созданных в копродукции российских и зарубежных кинематографистов, победила картина «Хроники ртути» режиссеров Саши Кулак и Бен Гез (Россия-США).

Лучшей документальной лентой была признана «Своя республика» Алены Полуниной, рассказывающая об одном из подразделений батальона «Восток» на Донбассе.

На фестивале, проходившем в Выборге со 2 по 8 августа, было показано около 130 игровых, документальных и анимационных фильмов.

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