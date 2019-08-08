В России число больных раком детей достигло исторического максимума

Число страдающих раком детей составило в 2018 году 26 955 человек, что является историческим максимумом с 2008 года.

По данным Росстата, которые приводит RNS, по сравнению с 2017 годом количество детей со злокачественными образованиями увеличилось на 4,5%.

В 2018 году число детей с онкологическими заболеваниями в возрасте от 0 до 14 лет достигло 21 248 человек, что на 4,3% больше, чем в 2017 году. При этом среди детей от 15 до 17 лет раковых больных оказалось 5 707 человек, что на 5% превышает показатель 2017 год и на 36,9% - показатель 2008 года.

В Росстате пояснили, что речь идет «о всех детях в возрасте от 0 до 16 лет», состоящих под наблюдением в диспансерах, пишет агентство.

Ранее было названо число пациентов с онкологией, не получающих химиотерапию в России.