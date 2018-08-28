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СМИ: найден актер, который будет пародировать Зеленского

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скриншот

скриншот

Студия «Квартал 95», судя по всему, нашла актера, который в программе «Вечерний квартал» будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник, с большой долей вероятности пародии будет делать бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

«Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте „Вечернего квартала“ 13 августа», — сказал собеседник издания.

В доказательство своих актерских способностей Юрий Великий опубликовал в Instagram видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.

Ранее сообщалось, что студия «Квартал 95» объявила о поиске актера, способного «показать Зеленского так, что поверят не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента».

Студия «Квартал 95» была основана в 2003 году Владимиром Зеленским, а также Борисом и Сергеем Шефирами на базе одноименной команды КВН из города Кривой Рог. Ранее Зеленский сам исполнял пародии на предыдущих президентов Украины.

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