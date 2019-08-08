Жителю Петербурга грозит до 10 лет тюрьмы за выброшенную из окна бутылку
- 08 августа 2019, 17:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Петербурга, выбросившего с 15-го этажа стеклянную бутылку и в результате причинившего тяжкий вред здоровью прохожего.
Как сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга, инцидент произошел в июне 2018 года после 23:00.
Находясь на кухне в квартире по проспекту Маршака, обвиняемый выкинул из окна стеклянную бутылку объемом 0,75 литра, которая упала на голову потерпевшему, говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Войти через социальные сети: