Жителю Петербурга грозит до 10 лет тюрьмы за выброшенную из окна бутылку

Утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Петербурга, выбросившего с 15-го этажа стеклянную бутылку и в результате причинившего тяжкий вред здоровью прохожего.

Как сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга, инцидент произошел в июне 2018 года после 23:00.

Находясь на кухне в квартире по проспекту Маршака, обвиняемый выкинул из окна стеклянную бутылку объемом 0,75 литра, которая упала на голову потерпевшему, говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.