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Москву накроет атмосферный фронт

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

К восьми часам вечера 8 августа в столичном регионе ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам Росгидромета, фронтальный раздел начнет оказывать давление на Московскую область с 20:00.

«Наиболее заметные осадки пройдут после 22:00, порывы ветра будут в основном ночью и в первой половине дня в пятницу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, порывы ветра в Подмосковье будут достигать 20—25 м/с, а за несколько часов в регионе может выпасть примерно 20 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы.

Метеоролог также отметил, что ливневые осадки и шквалы ожидаются и в других субъектах Центрального федерального округа.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что незначительное потепление, которое принесет теплый фронт в среду, 7 августа, сменится очередным похолоданием в пятницу. Выходные обещают быть теплыми, но дождь продолжит время от времени идти всю неделю.

Синоптики обещают возвращение теплой погоды только к середине августа.

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