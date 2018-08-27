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Как здоровье сердца связано с риском появления деменции

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  • 08 августа 2019, 15:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Американские и французские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, как по здоровью сердечно-сосудистой системы можно определить риски наступления старческого слабоумия.

Деменция является прогрессирующим заболеванием, которое может начать развиваться за 15—20 лет до появления каких-либо симптомов, поэтому важно определить факторы, которые могут предотвратить ее возникновение, — пояснили ученые.

В исследовании приняли участие почти восемь тысяч человек.

Авторы исследования уверены, что в первую очередь медики должны обращать внимание на состояние сердца пациента, чтобы правильно сделать прогноз. В рамках эксперимента ученые следили за здоровьем 7899 мужчин и женщин на протяжении 25 лет.

В начале исследования всем участникам было 50 лет. Ученые собрали информацию об их образе жизни, весе и состоянии сердечно-сосудистой системы. Уточняется, что на момент исследования у всех добровольцев не было деменции.

На протяжении 25 лет за участниками следили с помощью показаний в медицинских картах, служб охраны психического здоровья и регистров смерти.

Мы хотели выяснить, как на деменцию влияет здоровье сердца и сосудов в 50 лет. Оказывается, есть прямая связь, — пояснили ученые.

Из 7899 участников 347 случаев деменции были зарегистрированы во время периода наблюдения 25 лет.

Оказалось, что чем здоровее сердечно-сосудистая система в 50 лет, тем ниже риск развития деменции в последующие годы. Ученые пояснили, что своевременная диагностика может предсказать многие серьезные возрастные заболевания.

Например, в Великобритании распространенность деменции снизилась почти на 25% благодаря информированию пожилых людей о необходимости диагностики.

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