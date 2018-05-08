В Таиланде нашли затопленный буддийский храм

В центральной части Таиланда в провинции Лопбури обнаружили давно затопленный буддийский храм. Сильная засуха привела к обмелению водоема, который ранее скрывал священные постройки.

Когда-то храм Ват Нонг Буа Яй был центром общины в окрестных деревнях: в нем проводились ритуалы и праздники. Но около 20 лет назад в этой местности построили плотину, которая затопила деревушки и храм.

Многие местные жители помнят, как в детстве часто посещали этот храм, но потом он скрылся под толщей воды. Последние несколько лет в Таиланде наблюдается сильная засуха, которая и спровоцировала уменьшение водохранилища.

Из воды начали появляться верхушки построек и головы буддийских статуй. Паломники и служители храмов восприняли это событие как благоприятный знак, поэтому Лопбури этим летом посетило много туристов и монахов.

По данным местных техников, водохранилище почти высохло — сейчас в резервуаре всего 3% жидкости. По данным Департамента метеорологии Таиланда, за последние десять лет это самая сильная засуха в стране, а в некоторых регионах — самая сильная засуха за последние 50 лет.

От засухи страдают фермеры, выращивающие рис. Для хорошего урожая нужна большая влажность и вода, которую обычно получали благодаря водохранилищу.

В мае, когда обычно происходит посадка риса, правительство Таиланда попросило фермеров немного подождать, чтобы создать искусственные облака: ученые выпускают в воздух химические вещества, которые вызывают конденсацию облаков и осадки, которые хотя бы немного спасают урожай.