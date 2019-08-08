Посмотрите на редкое явление: в Юпитер врезался метеор

Астроному-любителю и фотографу Итану Чаппелу удалось запечатлеть уникальное явление: метеор, врезавшийся в Юпитер. За ударом последовал небольшой взрыв, что тоже можно увидеть на снимках.

Чаппел сообщил, что фотография была сделана в июле этого года.

Срочно почувствовал необходимость поделиться открытием с людьми, которые найдут его полезным. Главная ценность видеозаписи в том, что она позволяет в реальном времени отследить, как вспышка сначала становится ярче, а потом бледнеет, — рассказал астроном-любитель в Twitter.

На анимации внизу можно увидеть, как на коричневой полосе облаков загорается и мерцает небольшое пятно. Ученые поясняют, что в атмосфере Юпитера часто вспыхивают молнии, но с Земли они выглядят совершенно по-другому.

Скорее всего, Итану Чаппелу посчастливилось увидеть столкновение Юпитера с болидом. Болиды — это разновидность метеоров, которые взрываются в воздухе в результате проникновения в плотные слои атмосферы.

Столкновения болидов с крупными небесными телами происходит довольно-таки часто, но их не всегда удается увидеть в телескоп. В Юпитер метеоры тоже врезаются, но большинство случаев остаются незамеченными, так как происходят на противоположной от нас стороне планеты.