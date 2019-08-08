Краснодарские приставы устроили облаву на трассе М-4 «Дон»

Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД на трассе М-4 «Дон», по которой жители северных и центральных районов европейской части России ездят на отдых к побережью Черного моря.

«На этот раз мобильный комплекс „Дорожный пристав“, выявляющий в транспортном потоке автомобили должников, работал на федеральной трассе М-4 „Дон“ в районе Горячего Ключа. Всего было остановлено для проверки 51 транспортное средство, принадлежащее должникам, из которых 34 подвергли процедуре ареста. Пять автомобилей были изъяты на месте, 19 — оставлено на ответственном хранении», — сообщила пресс-служба Управления ФСПП по Краснодарскому краю.

Владельцы остальных 17 автомобилей рассчитались за долги на месте через переносной терминал на общую сумму 376 тысяч рублей и смогли продолжить поездку. Попались приставам должники по налоговым платежам, алиментам и услугам ЖКХ, неплательщики штрафов ГИБДД и кредитов.

Некоторые автовладельцы были сильно возмущены облавой, записали и выложили в интернет видеоролики о своем общении с приставами. «Водители реагируют по-разному. У кого есть задолженность, те начинают грубить, хамить, пытаться как-нибудь оскорбить судебного пристава», — прокомментировала их поведение судебный пристав-исполнитель Ирина Качесова.

В Федеральной службе судебных приставов планируют проводит подобные рейды на постоянной основе, поэтому перед поездкой на море стоит зайти на сайт ведомства и проверить наличие задолженности.

Ранее судебные приставы не раз удивляли должников. Например, в апреле сотрудники Управления ФСПП по Иркутской области опубликовали на YouTube клип с песней, посвященной важности своевременной оплаты долгов.

Как сообщал «Ридус», в июле нынешнего года число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, достигло 3,429 млн человек. Это 3% взрослого населения страны.

