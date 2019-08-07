Туристам в Египте угрожает опасная инфекция

О высоком риске кишечных заболеваний на египетских курортах предупредили своих граждан власти Германии.

Внешнеполитическое ведомство страны сообщило об увеличении в Египте числа заболеваний, вызываемых бактериями E-Coli.

Если за весь 2018 год был зарегистрирован 21 такой случай, то в 2019 году после поездки в Египет кишечной палочкой заболел уже 31 немецкий турист.

Как отмечается на сайте АТОР, главными источниками заражения являются сырые фрукты и овощи, а также сырая говядина и баранина.

Кроме того, не рекомендуется пить воду из-под крана. Опасность может представлять и лед из водопроводной воды, который добавляют в напитки и коктейли. Велик риск поймать кишечную палочку и при купании в бассейне.

Немецкие туроператоры восприняли рекомендации МИД без особого оптимизма, поскольку подобные предупреждения могут спровоцировать рост обращений туристов за компенсациями за испорченный отдых. Теперь отдыхающие будут склонны видеть в своих недомоганиях в Египте только одну причину — кишечную инфекцию.

В Египте также могут опасаться снижения самого важного для страны потока туристов из Германии. В прошлом году в Египте побывало 1,7 млн граждан Германии (20% от всего въездного потока).

Ранее сообщалось, что ребенок из России скончался из-за острого отравления в одном из отелей Хургады в Египте.

