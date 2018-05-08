На станции метро «Кузнецкий мост» мужчина упал под поезд

Мужчина упал на пути перед прибывающим поездом на станции столичного метро «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 13.1о по московскому времени. В результате упавший получил травмы различной степени тяжести.

Дежурившие на станции полицейские срочно вызвали скорую помощь, медики забрали пострадавшего.

По факту происшествия в настоящее время проводится проверка.

Несколко дней назад, как сообщал «Ридус», житель столицы погиб при падении под прибывающий поезд на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».