На станции метро «Кузнецкий мост» мужчина упал под поезд
- 07 августа 2019, 15:02
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Мужчина упал на пути перед прибывающим поездом на станции столичного метро «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Инцидент произошел около 13.1о по московскому времени. В результате упавший получил травмы различной степени тяжести.
Дежурившие на станции полицейские срочно вызвали скорую помощь, медики забрали пострадавшего.
По факту происшествия в настоящее время проводится проверка.
Несколко дней назад, как сообщал «Ридус», житель столицы погиб при падении под прибывающий поезд на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
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