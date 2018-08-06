Офицер полиции показал свою гибель в прямом эфире
- 07 августа 2019, 13:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Уфе 23-летний участковый показал свою гибель в прямом эфире в соцсети.
В паблике «Омбудсмен полиции» опубликовали его смертельное сторис.
На кадрах видно, что офицер полиции едет на полной скорости и плачет. Через несколько секунд его машина влетает в стоящую фуру.
Также в сообществе выложены фотографии, на которых запечатлены последствия этого смертельного ДТП.
В паблике отмечают, что погибший был спортивным человеком, служил в ВДВ и воспитывал ребенка
Инцидент произошел в понедельник, 5 августа. О гибели полицейского ранее сообщал портал Ufa1.ru. По данным издания, в аварии погиб младший лейтенант Эмиль Колмаков.
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