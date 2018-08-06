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Офицер полиции показал свою гибель в прямом эфире

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© vk.com

© vk.com

В Уфе 23-летний участковый показал свою гибель в прямом эфире в соцсети.

В паблике «Омбудсмен полиции» опубликовали его смертельное сторис.

На кадрах видно, что офицер полиции едет на полной скорости и плачет. Через несколько секунд его машина влетает в стоящую фуру.

Также в сообществе выложены фотографии, на которых запечатлены последствия этого смертельного ДТП.

© vk.com

В паблике отмечают, что погибший был спортивным человеком, служил в ВДВ и воспитывал ребенка

Инцидент произошел в понедельник, 5 августа. О гибели полицейского ранее сообщал портал Ufa1.ru. По данным издания, в аварии погиб младший лейтенант Эмиль Колмаков.

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