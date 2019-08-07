Росстат обнаружил четверть российских детей за чертой бедности

Росстат опубликовал бюллетень «Социально-экономические индикаторы бедности», из которого следует что 26% детей в России живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране, поскольку Росстат признает таковым лишь около 13% россиян — порядка 19 миллионов человек в абсолютных цифрах, пишет РБК. Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и достиг 27,4%, после чего доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться.

Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Самый высокий уровень бедности среди детей статистический мониторинг выявил в многодетных семьях. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности. Чиновники признали, что фактически между многодетностью в России и бедностью можно ставить знак равенства. По оценке Минтруда, около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности — это семьи с детьми.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева рассказала журналистам про «ловушку бедности», в которую угодило новое поколение россиян. По ее словам, когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, качественного медобслуживания и социальных услуг. В результате, дети из малоимущих семей становятся аутсайдерами на рынке труда, обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приведет их к маленькой пенсией.

Недавно Росстат опубликовал данные о размере зарплат в России в 2019 году. Оказалось, что медианная зарплата составляет 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше этой суммы, а у половины — ниже. Самая распространенная (модальная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. При этом в ведомстве подсчитали, что средняя зарплата в России составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной и модальной за счет состоятельных людей с очень большими белыми доходами.

В апреле Минтруд пообещал сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с нынешних 19,3 миллиона до 15,3 миллиона человек — уже в текущем году. Это может произойти благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции и повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума. В ведомстве также намереваются сделать акцент на помощи семьям с детьми.

В том же месяце премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что в правительстве рассматривается возможность выплачивать семьям материнский капитал за рождение первенца.