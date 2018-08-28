Порошенко вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну в ночь на среду, 7 августа, сообщает украинский портал «Страна.ua».

Самолет бывшего главы государства вылетел из Дубая вечером 6 августа и прибыл в киевский аэропорт Жуляны в 02:30.

Как сообщил изданию источник в Госпогранслужбе Украины, пока Порошенко находился в ОАЭ, его борт «стоял, видимо, на Мальдивских островах. И нигде не использовался».

Журналистам портала удалось сфотографировать, как Порошенко покидает аэропорт, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», 29 июля нынешнего года стало известно, что Порошенко уехал с Украины и вывез за границу членов своей семьи. Первоначально украинские СМИ сообщали, что экс-президент направился на отдых в Турцию, однако затем появилась информация, что на самом деле он может быть в Объединенных Арабских Эмиратах или Германии.

Во вторник, 6 августа, в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили об уголовном деле, которое было возбуждено в связи с возможным незаконным пересечением границы по поддельным документам Петром Порошенко.

Напомним, Порошенко провел на Мальдивах отпуск с 1 по 8 января 2018 года. Украинские СМИ тогда заявили, что отдых президента Украины обошелся бюджету страны в 500 тысяч долларов, а сам глава государства вместе с семьей выехал на острова по поддельным документам, используя для регистрации имя Mr Incognito Petro Ukraine.



Несколько дней назад бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании тринадцати уголовных дел, которые открыты против него в Киеве.

