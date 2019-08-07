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Россияне назвали главные семейные нужды

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© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Россиянам для «нормальной жизни», согласно данным социологического опроса, в первую очередь необходимы деньги на полноценное и качественное питание.

Именно так ответили 77% респондентов на вопрос: «На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?»

При этом 62% опрошенных отметили, что для нормальной жизни им нужны деньги на оплату жилья, а 55% средства необходимы на одежду и обувь.

При этом на досуг и развлечения деньги для «нормальной жизни» необходимы лишь 6% респондентов.

Опрос проводился «Левада-Центром» 18—24 июля 2019 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

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