Украине выставили счет за членство в СНГ

В МИД России сообщили, что Украина задолжала исполкому Содружества Независимых Государств (СНГ) более 300 миллионов рублей членских взносов за последние пять лет, хотя и не принимала активного участия в работе этой международной организации последние годы.

«Украина де-юре остается полноценным участником СНГ, а вопрос о продолжении работы в Содружестве полностью зависит от политической воли новых украинских властей. никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях», — пишет газета «Известия» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.



В МИД РФ подчеркнули, что никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет, так что напоминание о долге прозвучало скорее как приглашение к диалогу, чем призыв неплательщика к дисциплине.

Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что «новое руководство Украины проявит прагматический, разумный подход и сохранит свое участие в Содружестве Независимых Государств».



В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Киевом и Москвой. Еще раньше МИД Украины представил пакет сопроводительных документов для запуска процедуры выхода страны из СНГ.

Тогда на этот шаг Киева ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, заметивший, что в последнее время участие Украины в делах содружества и без того сведено к минимуму. В итоге процесс выхода Украины из СНГ так и не был доведен до конца.

Напомним, Украина была одной из трех республик СССР, вместе с РСФСР и Белорусской ССР, которые ликвидировали Советский Союз в 1991 году и создали вместо него Содружество Независимых Государств. Вскоре к СНГ присоединились все прочие бывшие советские республики, кроме стран Балтии. Грузия вошла в СНГ в 1993 и вышла в 2008 году.