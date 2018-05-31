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Пытавшийся сбежать из тюрьмы под видом дочери преступник найден мертвым

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© facebook.com

© facebook.com

Бразильского наркоторговца Клаувино да Силву нашли мертвым через три дня после того, как он попытался сбежать из тюрьмы, выдав себя за свою дочь-подростка.

Как сообщает Би-Би-Си, осужденный на 73 года и 10 месяцев 42-летний преступник покончил с собой в одиночной камере тюрьмы «Бангу -1» в Рио-де-Жанейро.

По данным телеканала, в 2013 году да Силве и еще 30 заключенным удалось бежать из этой тюрьмы через канализацию, однако через месяц наркоторговца вновь поймали.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2019 года да Силва предпринял новую попытку побега, надев силиконовую маску, парик и одежду своей 19-летней дочери. Охранники тюрьмы заподозрили неладное, обратив внимание на то, что «девушка» сильно нервничает.

Сейчас дочь преступника находится под следствием в качестве его возможной сообщницы. Ей может грозить от полугода до двух лет лишения свободы.

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