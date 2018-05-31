Пытавшийся сбежать из тюрьмы под видом дочери преступник найден мертвым

Бразильского наркоторговца Клаувино да Силву нашли мертвым через три дня после того, как он попытался сбежать из тюрьмы, выдав себя за свою дочь-подростка.

Как сообщает Би-Би-Си, осужденный на 73 года и 10 месяцев 42-летний преступник покончил с собой в одиночной камере тюрьмы «Бангу -1» в Рио-де-Жанейро.

По данным телеканала, в 2013 году да Силве и еще 30 заключенным удалось бежать из этой тюрьмы через канализацию, однако через месяц наркоторговца вновь поймали.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2019 года да Силва предпринял новую попытку побега, надев силиконовую маску, парик и одежду своей 19-летней дочери. Охранники тюрьмы заподозрили неладное, обратив внимание на то, что «девушка» сильно нервничает.

Сейчас дочь преступника находится под следствием в качестве его возможной сообщницы. Ей может грозить от полугода до двух лет лишения свободы.