Коломойский похвалил Порошенко за «спасение» Украины от России

Олигарх Игорь Коломойский дал большое интервью российским СМИ, в котором высказался о воссоединении Крыма с Россией и конфликте в Донбассе, а также оценил правление экс-президента Петра Порошенко.

«Ну, с основной задачей он справился — спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами», — заявил Коломойский в интервью РБК.

Коломойский опроверг слухи о своем конфликте с Петром Порошенко, которым на Украине объясняли его отставку с поста губернатора Днепропетровской области и эмиграцию в Израиль. «Не могу сказать, что отношения у нас как-то сильно испортились с точки зрения того, что был какой-то яркий момент. Мне казалось, он чересчур идет на поводу у наших западных советников», — отметил олигарх.

Отвечать на вопрос о своих контактах с российскими предпринимателями Коломойский журналистам отказался, но подчеркнул, что не хочет инвестировать в Россию из-за Крыма. «В России — никаких бизнесов. Это из принципиальных соображений. Если до конца моей жизни Крым не вернут, то 100 процентов Россия для меня закрыта», — пообещал он.

При этом вероятность возвращения Крыма в состав Украины олигарх оценил как небольшую: «Хотелось бы, чтобы вернули, но надежды мало». «Все говорят, что при жизни нынешнего президента это невозможно, а я думаю, что при жизни следующего президента это еще менее возможно. Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался. Не стоит брать какие-то вещи, если ты заранее не продумал, как их отдать обратно. Крым был для России как отравленная пешка в шахматах», — сказал Коломойский.

Вооруженный конфликт в Донбассе Игорь Коломойский назвал противостоянием между Россией и Украиной: «Это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели».

«По разным оценкам, до 30 тысяч с двух сторон убитых только», — добавил он.

Всего месяц назад Коломойский предлагал перестать называть вооруженный конфликт в Донбассе борьбой с российским вторжением и признать его внутриукраинской проблемой. «А у нас то, что произошло на Донбассе, — это что произошло? …Это внутренний гражданский конфликт», — заявил он в интервью одному из украинских изданий.

Минские соглашения Коломойский оценил как нереализуемые из-за требования отредактировать Конституцию Украины. «Этого не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся», — предсказал он. В качестве более реалистичного сценарий решения конфликта в Донбассе олигарх предложил России вывести свои войска: «Вам надо свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю».

«Украина — единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями, и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе», — предложил Коломойский.



Напомним, Игорь Коломойский вернулся на Украину из эмиграции весной 2019 года после того как президент Петр Порошенко потерпел поражение на выборах, уступив пост главы государства другу Коломойского комику Владимиру Зеленскому. Сразу после своего возвращения Коломойский предложил Зеленскому решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Хотя при этом Коломойский сослался на успешный опыт Греции и Аргентины, предложенная мера вызвала резкую реакцию среди политиков и экономистов. Зеленскому пришлось лично успокаивать кредиторов Украины: перспективу объявления дефолта президент назвал «слухами, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией».

Затем стало известно, что Игорь Коломойский вошел в число украинских олигархов, которым Владимир Зеленский поручил заняться инвестициями в экономику страны, включая масштабный проект по развитию отдельных отраслей Донбасса. «Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса», — заявил Зеленский, отметив, что не намерен предоставлять олигархам никаких преференций и не будет допускать «никаких монополий».

