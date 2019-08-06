Российский самолет на водородной тяге представят на МАКС-2019

Участникам авиасалона МАКС-2019, который пройдет в аэропорту Жуковский с 27 августа по 1 сентября, будет представлен первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге.

По словам его создателей, водород не сжигается в двигателе этого летательного аппарата, а вступает в электрохимическую реакцию с кислородом, в результате чего производится электроэнергия для вращения винтов.

Также уточняется, что вместо выхлопных газов в атмосферу выделяется водяной пар.

«Мы вместе с группой компаний „ИнЭнерджи“ создали источник энергии для электрического самолета», — рассказал газете «Известия» руководитель ЦК НТИ «Новые мобильные источники энергии» Юрий Добровольский.

Он пояснил, что устройство работает по аналогии с обычным аккумулятором, но на водороде, из которого топливными элементами вырабатывается электричество при относительно невысоких температурах (не более 100 градусов).

Водородный двигатель установлен в корпус небольшого двухместного самолета российского производства «Сигма-4», который и будет показан участникам авиасалона.

Как отмечает издание, самолет на водородном топливе разрабатывали и испытывали в СССР в 80-х годах. Тогда на базе Ту-154 создали Ту-155, один из трех двигателей которого работал на жидком водороде.

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