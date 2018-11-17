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Тяжелый инструмент упал с крыши на голову ребенка в Саратове

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В Саратове двухлетний ребенок пострадал от чьей-то чудовищной халатности.

Шлифовальная машина упала с крыши местной школы на голову девочки в тот момент, когда ее катила на детском велосипеде мама.

Как сообщает РЕН ТВ, тяжелый инструмент скорее всего обронили рабочие, которые занимались ремонтом крыши.

Все произошло мгновенно, из-за чего женщина не успела уберечь свою дочь от серьезной травмы головы, которую у нее впоследствии диагностировали в больнице.

Теперь следователи будут выяснять, по какой причине «болгарка» упала с крыши, и кто в этом виноват.

Ранее сообщалось о том, что незакрепленный шкаф упал на голову воспитаннице частного детсада в Москве.

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