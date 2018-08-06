В Киеве завели дело на Порошенко из-за незаконного пересечения границы

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили о расследовании уголовного дела о возможном незаконном пересечении границы по поддельным документам бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Ведомство сообщило об этом на своей официальной странице в Facebook.

Следователи проверят информацию, действительно ли Порошенко пересекал границу страны с использованием заведомо поддельных документов.

Кроме того, будет проведено расследование о возможном внесении заведомо ложных сведений в официальные документы сотрудниками украинской таможни и погранслужбы для обеспечения пересечения границы бывшим главой государства.



Отмечается, что дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Служебная подделка», «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «Использование заведомо поддельного документа».

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании тринадцати уголовных дел, которые открыты против него в Киеве.

Напомним, Порошенко провел на Мальдивах отпуск с 1 по 8 января 2018 года. Украинские СМИ тогда заявили, что отдых президента Украины обошелся бюджету страны в 500 тысяч долларов, а сам глава государства вместе с семьей выехал на острова по поддельным документам, используя для регистрации имя Mr Incognito Petro Ukraine.



29 июля нынешнего года стало известно, что Порошенко уехал с Украины и вывез за границу членов своей семьи. Первоначально украинские СМИ сообщали, что экс-президент направился на отдых в Турцию, однако затем появилась информация, что на самом деле он может быть в Объединенных Арабских Эмиратах или Германии.

