Предъявлены обвинения подростку, сбросившему ребенка с высоты 5-го этажа

В Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство 17-летнему подростку, который сбросил со смотровой площадки 6-летнего ребенка, сообщается на сайте полиции британской столицы.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа. Молодой человек перебросил мальчика через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, расположенной под крышей галереи Тейт Модерн, на уровне десятого этажа.

В результате ребенок упал на крышу основного корпуса галереи, которая находится на уровне пятого этажа, напоминает kp.ru.

Посетители галереи тут же задержали юношу и не давали ему возможности сбежать до прибытия стражей порядка.

В полиции Лондона отмечают, что пострадавший ребенок находится в критическом, но стабильном состоянии.

Подозреваемый в преступлении подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних лондонского района Бромли во вторник, 6 августа.