Предъявлены обвинения подростку, сбросившему ребенка с высоты 5-го этажа
- 06 августа 2019, 10:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство 17-летнему подростку, который сбросил со смотровой площадки 6-летнего ребенка, сообщается на сайте полиции британской столицы.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа. Молодой человек перебросил мальчика через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, расположенной под крышей галереи Тейт Модерн, на уровне десятого этажа.
В результате ребенок упал на крышу основного корпуса галереи, которая находится на уровне пятого этажа, напоминает kp.ru.
Посетители галереи тут же задержали юношу и не давали ему возможности сбежать до прибытия стражей порядка.
В полиции Лондона отмечают, что пострадавший ребенок находится в критическом, но стабильном состоянии.
Подозреваемый в преступлении подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних лондонского района Бромли во вторник, 6 августа.
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