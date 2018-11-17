Третью партию косаток выпустили на волю из «китовой тюрьмы»

Из так называемой китовой тюрьмы, расположенной в бухте Средней в Приморье, выпустили на волю третью группу косаток, сообщает РИА Новости.

Сначала трех животных привезли на машине в Хабаровск, затем погрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузили на машины и отвезли на мыс Перовского в Хабаровском крае.

Именно отсюда косаток выпустили в Охотское море утром во вторник, 6 августа, рассказал агентству ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.

Он отметил, что перед выпуском животных осмотрели ветеринары.

В настоящий момент за косатками наблюдают ученые, эксперты и общественники, которые участвовали во всех этапах передвижения и выпуска животных, сообщает газета «Взгляд».

Первая партия из двух косаток и шести белух была выпущена в Охотское море 27 июня, вторая, из трех косаток, — 16 июля нынешнего года.

Напомним, летом — осенью 2018 года четыре российские компании отловили 11 белух и 90 косаток, которых содержали в бухте Средней для последующей продажи в китайские океанариумы. Прокуратура Приморского края провела проверку после сигналов зоозащитников и 15 ноября того же года признала отлов незаконным. На китов был наложен арест.

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам решить этот вопрос как можно скорее. Тогда же известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо призвал подписать петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней Приморского края.

Как сообщал «Ридус», в мае генеральный директор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов отказался выпускать на волю косаток, находящихся в «китовой тюрьме», заявив, что все животные являются его собственностью.