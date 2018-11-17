найти ×
   
  • USD +0.15
    65.20
  • EUR +0.70
    73.07
СохранитьСохранено0
×

103384

Третью партию косаток выпустили на волю из «китовой тюрьмы»

Small default
© ВНИРО

© ВНИРО

Из так называемой китовой тюрьмы, расположенной в бухте Средней в Приморье, выпустили на волю третью группу косаток, сообщает РИА Новости.

Сначала трех животных привезли на машине в Хабаровск, затем погрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузили на машины и отвезли на мыс Перовского в Хабаровском крае.

Именно отсюда косаток выпустили в Охотское море утром во вторник, 6 августа, рассказал агентству ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.

Он отметил, что перед выпуском животных осмотрели ветеринары.

В настоящий момент за косатками наблюдают ученые, эксперты и общественники, которые участвовали во всех этапах передвижения и выпуска животных, сообщает газета «Взгляд».

Первая партия из двух косаток и шести белух была выпущена в Охотское море 27 июня, вторая, из трех косаток, — 16 июля нынешнего года.

Напомним, летом — осенью 2018 года четыре российские компании отловили 11 белух и 90 косаток, которых содержали в бухте Средней для последующей продажи в китайские океанариумы. Прокуратура Приморского края провела проверку после сигналов зоозащитников и 15 ноября того же года признала отлов незаконным. На китов был наложен арест.

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам решить этот вопрос как можно скорее. Тогда же известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо призвал подписать петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней Приморского края.

Как сообщал «Ридус», в мае генеральный директор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов отказался выпускать на волю косаток, находящихся в «китовой тюрьме», заявив, что все животные являются его собственностью.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
45041520читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
10065108читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

504653761читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4344187читать позжечитаю позже