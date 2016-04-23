Алексей Кортнев оправдал спевшие во время протестов «Чайф» и «Сплин»

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев призвал сторонников московской оппозиции перестать травить музыкантов из групп «Чайф» и «Сплин», сыгравших на фестивале «Шашлык Live» в московском парке Горького 3 августа во время уличных протестов.

«Я категорически против выражения какого-то недовольства их действиями. Это их личное дело, где играть или не играть концерты. Ребята не смешивают политику и творчество. И между прочим, играют настоящий честный рок-н-ролл. И Володя Шахрин. И Саша Васильев», — заявил Кортнев изданию 66.ru.

«Да они, наверное, вообще были не в курсе происходящего в Москве. Почему человек из Екатеринбурга или Питера должен быть в курсе выборов в Московскую городскую думу? Те, кто их обвиняет в чем-то, откровенно перегибают палку», — добавил музыкант.

Сами уличные протесты Кортнев назвал «хорошими и полезными для гражданского общества», а свое неучастие в них объяснил насыщенным концертным графиком.

«Я особо не суюсь в какие-то „горячие точки“. Все-таки мое дело, по крайней мере, я льщу себя такой надеждой, — говорить, писать, петь. Несколько месяцев назад мы выпустили спектакль „В городе Лжедмитрове“, где весьма откровенно говорим о своем отношении ко всему происходящему», — рассказал фронтмен «Несчастного случая».



Напомним, в Москве прошла серия незаконных митингов в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. Могоризбирком заявил, что в подписных листах у ряда оппозиционных политиков были выявлены фальсификации — указаны данные несуществующих и умерших людей, на этом основании кандидатам отказали в регистрации на выборы. Во время несанкционированного митинга в их поддержку, который прошел в центре Москвы 3 августа, за нарушение общественного порядка полицейскими были задержаны около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. В ходе митинга пострадали несколько полицейских и росгвардейцев. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских и еще одно — о массовых беспорядках.