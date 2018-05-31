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В московском фитнес-клубе взорвался баллон с хлором

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Баллон с хлором взорвался в фитнес-клубе в Нагатино на юге Москвы, сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация установки для бассейна с хлоросодержащими продуктами, которая расположена в подвальном помещении клуба.

Как отмечает издание, никто из посетителей и сотрудников клуба не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте дежурит скорая.

Как стало известно РЕН ТВ, утечка хлора произошла во время чистки бассейна.

Всех находившихся в здании людей эвакуировали.

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Запуск двух неопознанных снарядов произведен в КНДР

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© Википедия

© Википедия

Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных снарядов. Оба стартовали с берега Японского моря, сообщило агентство новостей Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Подробной информацией о запуске с восточного побережья КНДР комитет в настоящее время не располагает, сказано в сообщении.

При этом Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что отслеживает ситуацию и поддерживает боеготовность.

КНДР возобновила испытания ракет 25 июля. Ранее они были остановлены в связи с попыткой достичь договоренностей по ряду вопросов военной политики с Соединенными Штатами. Переговоры между лидерами двух стран не завершились каким-либо значительным результатом.

В прошлый раз о ракетном запуске с территории КНДР сообщалось 1 августа.

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