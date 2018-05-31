В московском фитнес-клубе взорвался баллон с хлором
- 05 августа 2019, 22:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Баллон с хлором взорвался в фитнес-клубе в Нагатино на юге Москвы, сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация установки для бассейна с хлоросодержащими продуктами, которая расположена в подвальном помещении клуба.
Как отмечает издание, никто из посетителей и сотрудников клуба не пострадал.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте дежурит скорая.
Как стало известно РЕН ТВ, утечка хлора произошла во время чистки бассейна.
Всех находившихся в здании людей эвакуировали.
Войти через социальные сети: