В Воронежской области на детей упала карусель
- 05 августа 2019, 21:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате опрокидывания цепочной карусели в одном из парков города Поворино Воронежской области пострадали 9-летний мальчик и 6-летняя девочка.
Они получили телесные повреждения, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
Инцидент произошел 3 августа в вечернее время.
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится в сообщении.
В настоящее время допрашиваются свидетели, а также выполняются иные следственные и процессуальные действия.
Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая в луна-парке в Айя-Напе на Кипре серьезно пострадали двое российских граждан. Во время катания на карусели сиденье, на котором находились россияне, ударилось о металлическое ограждение. В итоге у 44-летней женщины медики зафиксировали травму левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговую травму, а у 7-летнего мальчика — открытый перелом правой ступни.
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