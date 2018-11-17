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В Воронежской области на детей упала карусель

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© voronezh.sledcom.ru

© voronezh.sledcom.ru

В результате опрокидывания цепочной карусели в одном из парков города Поворино Воронежской области пострадали 9-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Они получили телесные повреждения, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел 3 августа в вечернее время.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится в сообщении.

В настоящее время допрашиваются свидетели, а также выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая в луна-парке в Айя-Напе на Кипре серьезно пострадали двое российских граждан. Во время катания на карусели сиденье, на котором находились россияне, ударилось о металлическое ограждение. В итоге у 44-летней женщины медики зафиксировали травму левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговую травму, а у 7-летнего мальчика — открытый перелом правой ступни.

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Запуск двух неопознанных снарядов произведен в КНДР

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© Википедия

© Википедия

Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных снарядов. Оба стартовали с берега Японского моря, сообщило агентство новостей Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Подробной информацией о запуске с восточного побережья КНДР комитет в настоящее время не располагает, сказано в сообщении.

При этом Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что отслеживает ситуацию и поддерживает боеготовность.

КНДР возобновила испытания ракет 25 июля. Ранее они были остановлены в связи с попыткой достичь договоренностей по ряду вопросов военной политики с Соединенными Штатами. Переговоры между лидерами двух стран не завершились каким-либо значительным результатом.

В прошлый раз о ракетном запуске с территории КНДР сообщалось 1 августа.

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