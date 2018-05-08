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В Кремле определились с ответом на выход США из ДРСМД

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© Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

© Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В результате стало известно, как Москва ответит Вашингтону на попытку устроить новую гонку вооружений.

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет», — цитирует заявление Путина РИА Новости.

Президент подчеркнул, что довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников Россия не может, и ей придется вооружаться ракетами средней и меньшей дальности, но не раньше, чем это сделают американцы.

Владимир Путин отметил, что Минобороны РФ не будет размещать новые ракеты там, где нет таких ракет американского производства, а также заверил, что разработка, производство и размещение ракет наземного базирования будут носить ответный и зеркальный характер. Следить, что и где разметили военные США и их союзники, президент поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в в эфире радио Sputnik, что Вашингтон ведет в вопросе производства и размещения ракет безответственную политику. «Выход США из ДРСМД полностью перечеркнул всю систему не только европейской, но и мировой безопасности. США ведут безответственную политику. Попытка навязать гонку вооружений и решение каких-либо вопросов в однополярном порядке — это недопустимо», — сказал парламентарий.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил в 1−2 года срок разработки отечественных ракет средней и меньшей дальности в случае получения информации о том, что США обладают такими ракетами. «Обвинения американцев в том, что такими ракетами Россия уже располагает, абсолютно не состоятельны», — заметил Клинцевич.

Напомним, ДРСМД между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Договор позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (500—1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Это значительно снизило риск начала новой мировой войны с применением ядерного оружия.

Как сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля, а 2 августа МИД РФ официально подтвердил прекращение Договора.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне пытаются заключить с Россией и Китаем вместо ДРСМД совершенно новую трехстороннюю ядерную сделку, которая включала бы в себя все виды ядерного оружия. Китайские ракетно-ядерные силы значительно уступают как российским, так и американским, но Пекин не связан никакими обязательствами ни по части производства, ни по части размещения этого типа вооружений, что беспокоит американцев. Пока нет никаких признаков того, что Китай согласится присоединиться к такому договору, если он будет заключен.

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Запуск двух неопознанных снарядов произведен в КНДР

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© Википедия

© Википедия

Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных снарядов. Оба стартовали с берега Японского моря, сообщило агентство новостей Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Подробной информацией о запуске с восточного побережья КНДР комитет в настоящее время не располагает, сказано в сообщении.

При этом Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что отслеживает ситуацию и поддерживает боеготовность.

КНДР возобновила испытания ракет 25 июля. Ранее они были остановлены в связи с попыткой достичь договоренностей по ряду вопросов военной политики с Соединенными Штатами. Переговоры между лидерами двух стран не завершились каким-либо значительным результатом.

В прошлый раз о ракетном запуске с территории КНДР сообщалось 1 августа.

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