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Устроивших скандал из-за российского флага украинцев оштрафовали в Испании

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© pixabay.com

© pixabay.com

Туристы из Украины, закатившие истерику из-за российского флага в отеле испанского города Салоу, поплатились штрафом.

В ответ на требование украинцев убрать из гостиницы российский флаг, чтобы он не портил им аппетит во время ужина, администратор отеля отказался это делать.

Он добавил, что «это позиция всей Испании».

«Администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики», — написал в Facebookодин из пользователей, рассказавший об этом «международном скандале».

Украинские туристы были «шокированы» заявлением администрации, но на этом их «унижения» не закончились. На развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры словно специально стали исполнять русские песни военных лет.

Как отмечает РИА Новости, возмущенные украинцы потребовали от туроператора переселить их в другую гостиницу из-за «оскорблений и травли», но за снятие брони были штрафованы.

По свидетельству очевидцев, российский флаг висел в ресторане, поскольку в нем проходил тематический ужин национальных кухонь, пишет ФАН.

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