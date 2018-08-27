Президент Египта расценил как теракт произошедший в Каире взрыв
- 05 августа 2019, 18:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В своем обращении к народу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, который произошел около полуночи 4 августа у Национального института онкологии в центре Каира.
«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые стали жертвами трусливого террористического акта», — написал глава государства в своем Twitter.
Пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, президент также пообещал, что египетские власти продолжат борьбу с терроризмом и искоренят его.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел после столкновения транспортного средства с тремя другими автомобилями перед зданием института. В результате не менее 16 человек погибло, еще 21 получил ранения.
Позже число погибших увеличилось до 19, а пострадавших до 30.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на МВД Египта, столкнувшийся с другими машинами автомобиль был заминирован. До этого в течение нескольких месяцев он числился угнанным.
«Машина ехала во встречном направлении. По данным экспертизы, в ней находилась взрывчатка», — приводит агентство заявление ведомства.
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