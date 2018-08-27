Президент Египта расценил как теракт произошедший в Каире взрыв

В своем обращении к народу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, который произошел около полуночи 4 августа у Национального института онкологии в центре Каира.

«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые стали жертвами трусливого террористического акта», — написал глава государства в своем Twitter.

Пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, президент также пообещал, что египетские власти продолжат борьбу с терроризмом и искоренят его.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел после столкновения транспортного средства с тремя другими автомобилями перед зданием института. В результате не менее 16 человек погибло, еще 21 получил ранения.

Позже число погибших увеличилось до 19, а пострадавших до 30.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на МВД Египта, столкнувшийся с другими машинами автомобиль был заминирован. До этого в течение нескольких месяцев он числился угнанным.

«Машина ехала во встречном направлении. По данным экспертизы, в ней находилась взрывчатка», — приводит агентство заявление ведомства.