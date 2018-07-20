Пьяный десантник до смерти забил школьника в кафе Наро-Фоминска
- 05 августа 2019, 17:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Нетрезвый посетитель кафе в подмосковном Наро-Фоминске до смерти забил 16-летнего подростка.
В субботу, 3 августа, школьник пришел в это заведение вместе со старшим братом, чтобы поесть пиццы, и попался пьяному мужчине в тельняшке под горячую руку.
Десантник, отпраздновавший накануне День ВДВ, собирался продолжить веселье и потребовал налить ему пива. Когда же ему отказали, он стал громить все вокруг: разбил стеклянную дверь и окно, ударил девушку, сидевшую за столом, набросился с кулаками на мужчину.
Один удар пришелся в голову подростка, в результате чего тот потерял сознание. Его начали поливать водой, чтобы привести в чувство, однако скорую никто не вызвал. В итоге старший брат увел юношу домой и уложил его спать.
«Его мать сначала хотела вызвать скорую, но решила, что сын пьян и его могут поставить на учет. Поэтому не стала этого делать», — рассказала «МК» подруга семьи.
Утром старший брат обнаружил мальчика мертвым.
Хотя виновника происшествия забрали в тот же вечер в полицию, он, по словам хозяина кафе, на следующий день снова заявился в пьяном виде и принялся угрожать.
Как пишет издание, по факту произошедшего проводится проверка.
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