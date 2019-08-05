Туристка впала в кому, выпив в ресторане моющее средство вместо сока

Во время ужина в отеле La Fontaine aux Bretons на западе Франции 22-летняя девушка заказала яблочный сок, но вместо него получила моющее средство с едким натром.

Не подозревая об опасности, туристка сделала несколько глотков, в результате чего ее тут же стошнило. При этом жидкость прожгла ей кожу даже через платье.

От растерянности родственники девушки пригубили «напиток» и тоже почувствовали себя плохо.

Как сообщает Ouest-France, в итоге госпитализировали всю семью, а пострадавшую ввели в искусственную кому.

По прогнозам врачей, пациентка может лишиться пищевода и остаться на всю жизнь инвалидом.

Согласно предварительной версии полиции, причиной произошедшего, возможно, стала халатность персонала. Следствие выяснило, что один из сотрудников заведения зачем-то перелил жидкость для прочистки труб в емкость из-под сока и оставил ее в общедоступном месте. Его коллега не удосужился проверить содержимое упаковки и принес «сок» на кухню. В итоге другой работник ресторана налил жидкость в предназначенный для клиентки стакан, а тот факт, что из пакета полилось что-то, не слишком похожее на сок, его не смутило, пишет издание.

Недавно похожий инцидент приключился с основателем и продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Напомним, он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. В результате у него были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, несколько дней он провел в медикаментозном сыне.

Покинув больничные стены, Алибасов и его сын довольно быстро оказались в студии программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, где их обвинили в обмане общественности по поводу истории с отравлением.

