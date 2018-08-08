Как вирус Зика у беременной повлияет на будущего ребенка

Ученые из Калифорнии провели крупное исследование, в ходе которого выяснили, как сказывается вирус Зика на развивающемся плоде в утробе матери.

Вирус Зика — это вид вирусов, которые переносят комары, распространенные в тропических и субтропических зонах. К характерным симптомам заболевания относят сыпь, суставную и головную боль, а также лихорадку.

Но если вирус подхватит беременная девушка, это может негативно сказаться на формировании ребенка. Возрастает риск развития микроцефалии и других тяжелых пороков у новорожденных.

Но бывает так, что при рождении у ребенка не находят никаких отклонений в развитии. Авторы нового исследования заявили, что проблемы со здоровьем могут появиться и в течение жизни.

В рамках исследования специалисты решили понаблюдать за развитием детей, чьи матери перенесли лихорадку Зика во время беременности. Всего ученые следили за здоровьем 216 младенцев, рожденных в Рио-де-Жанейро.

У детей стандартно проверяли состояние здоровья, как и у обычных малышей, но дополнительно с 7 до 32 месяцев ученые просили родителей проводить медицинское тестирование на развитие нервной системы у детей.

В результате исследований оказалось, что 24 из 49 детей (49%), у которых были аномалии при рождении, получили нормальные результаты тестов на втором или третьем году жизни.

И наоборот, 17 из 68 младенцев (25%), которые имели нормальные неврологические оценки при рождении, прошли тестирование на развитие ниже среднего или имели нарушения слуха или зрения в возрасте 32 месяцев.