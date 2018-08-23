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В Кракове задержали более 20 чеченских наркоторговцев с ножами и мачете

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© komisariat3.krakow.malopolska.policja.gov.pl

© komisariat3.krakow.malopolska.policja.gov.pl

В польском Кракове полиция задержала на парковке перед торговым центром более 20 человек чеченской национальности, сообщает портал Onet.

По данным издания, в их автомобилях стражи порядка обнаружили мачете и ножи.

Выяснилось, что задержанные прибыли на «сходку» с местными криминальными элементами, которая должна была произойти около этого торгового центра.

Причина несостоявшегося столкновения — попытка со стороны чеченцев захватить контроль над краковскими рынками, включая наркобизнес.

Издание не сообщает, какое гражданство было у задержанных.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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