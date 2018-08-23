В Кракове задержали более 20 чеченских наркоторговцев с ножами и мачете
- 05 августа 2019, 13:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В польском Кракове полиция задержала на парковке перед торговым центром более 20 человек чеченской национальности, сообщает портал Onet.
По данным издания, в их автомобилях стражи порядка обнаружили мачете и ножи.
Выяснилось, что задержанные прибыли на «сходку» с местными криминальными элементами, которая должна была произойти около этого торгового центра.
Причина несостоявшегося столкновения — попытка со стороны чеченцев захватить контроль над краковскими рынками, включая наркобизнес.
Издание не сообщает, какое гражданство было у задержанных.
Войти через социальные сети: