Россиянина приговорили к 150 часам работ за лесной пожар из-за окурка
- 05 августа 2019, 11:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Жителю села Середкино Боханского района Иркутской области суд назначил 150 часов обязательных работ за брошенный окурок, из-за которого сгорели больше восьми гектаров березовой рощи.
По данным следствия, инцидент произошел 26 апреля нынешнего года, 18-летний подсудимый бросил горящий окурок в сухую траву.
Ущерб от произошедшего из-за окурка пожара был оценен в 60 тысяч рублей.
Молодой человек помогал следствию и уже возместил 25 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.
Суд назначил ему 150 часов обязательных работ и потребовал возместить оставшуюся часть нанесенного ущерба.
Как сообщал «Ридус», в настоящее время, по данным Авиалесоохраны, на территории страны продолжается 171 лесной пожар. Проводится активное тушение огня на территории в 126 тысяч 549 гектаров.
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