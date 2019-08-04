Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по волейболу со счетом 3:2 обыграла команду Южной Кореи в заключительном, третьем матче мирового квалификационного турнира к летней Олимпиаде-2020, сообщает ТАСС.

Встреча национальных команд прошла во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде.

Россиянки завоевали первое место в группе с восемью очками, одержав победы во всех трех матчах и таким образом получив путевку на Олимпиаду-2020. Второе место в группе заняли спортсменки из Южной Кореи, набрав семь очков. На третьем месте сборная Канады (3), на четвертом — команда Мексики (0).

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп, победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, отмечает агентство.

Всего в летних Олимпийских играх, которые состоятся с 26 июля по 9 августа 2020 году в Токио, примут участие 12 команд.

