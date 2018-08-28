Стало известно, кому принадлежит задержанный Ираном танкер

Задержанный в Персидском заливе военно-морские силами Иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) принадлежит Ираку, сообщает агентство IRNA.

Ранее, как говорилось в статье «Ридуса», военно-морские силы КСИР задержали танкер, перевозивший, по их данным, контрабандную нефть в одну из арабских стран.

Как заявил генерал КСИР Рамадан Зирахи, танкер перевозил 700 тысяч литров топлива. Он добавил, что экипаж судна в составе семи человек различной национальности задержан.

В 2019 году США, Саудовская Аравия и Бахрейн объявили КСИР террористической организацией.



Напомним, в июле идущий под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы за «нарушение международных правил». Судно отконвоировали в порт Бандар-Аббас. На борту танкера находились трое российских граждан.