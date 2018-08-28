найти ×
   
  • USD +0.81
    64.64
  • EUR +1.23
    71.71
СохранитьСохранено0
×

004398

Стало известно, кому принадлежит задержанный Ираном танкер

Small default
© social media

© social media

Задержанный в Персидском заливе военно-морские силами Иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) принадлежит Ираку, сообщает агентство IRNA.

Ранее, как говорилось в статье «Ридуса», военно-морские силы КСИР задержали танкер, перевозивший, по их данным, контрабандную нефть в одну из арабских стран.

Как заявил генерал КСИР Рамадан Зирахи, танкер перевозил 700 тысяч литров топлива. Он добавил, что экипаж судна в составе семи человек различной национальности задержан.

В 2019 году США, Саудовская Аравия и Бахрейн объявили КСИР террористической организацией.

Напомним, в июле идущий под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы за «нарушение международных правил». Судно отконвоировали в порт Бандар-Аббас. На борту танкера находились трое российских граждан.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
494653705читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4344154читать позжечитаю позже

главное


Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

10065108читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

45041499читать позжечитаю позже