Минобороны сообщило о первом полете военного беспилотника «Охотник»

Свой первый полет длительностью более 20 минут совершил тяжелый ударный беспилотник «Охотник».

«Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку», — приводит ФАН сообщение Минобороны РФ.

БПЛА «Охотник», оснащенный целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, что делает его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, эти беспилотники могут работать в связке с самолетами Су-57, что позволит обеспечить увеличение возможностей как БПЛА, так и истребителя, пишет издание.

Испытания «Охотника», созданного АО «Компания «Сухой», проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны, сообщает РИА Новости.

В декабре 2018 года в Минобороны рассказали, что в 2019 году начнутся серийные поставки беспилотного летательного аппарата «Орион» российским военным.