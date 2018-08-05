Фейки недели: работа «Дождя» на СК РФ, смешной полицейский и огненный смерч

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



1373 человека оказались на нарах из-за «Дождя»

В начале недели появилась информация о благодарности Следственного комитета телеканалу «Дождь» за помощь в установлении участников массовых беспорядков, которые случились в Москве во время несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве.

Согласно опубликованному в интернете письму на имя генерального директора «Дождя» Натальи Синдеевой, определить нарушителей силовикам помогла проведенная «Дождем» 11-часовая трансляция акции.

«Почти 11 часов трансляции создали значительную базу для привлечения к ответственности всех правонарушителей», — говорится в послании.

Синдеева в свою очередь заявила, что никакого письма из СК не было, а все сообщения на данную тему являются фейком.

Напомним, что несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане. В ходе митинга несколько полицейских и росгвардейцев пострадали от распыления газа.

Кроме того, на Большой Дмитровке митингующие перекрыли движение автомобилей и бросали взрывпакеты. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга.

Неадекватный сотрудник ГИБДД

Еще одна нелепая история приключилась с 37-летним актером театра «Современник» Дмитрием Смолевым. Мужчина сыграл в фейковом видеоролике неадекватного сотрудника ГИБДД и был арестован на восемь суток.

В полиции посчитали, что актер «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел». Против него возбудили сразу два дела об административных правонарушениях по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство».



Дмитрий Смолев служит в театре «Современник» с 2008 года. Известен по роли Яши в «Вишневом саде» и Д’Артаньяна в спектакле по пьесе Ивана Охлобыстина «Дюма». Кроме того, он снялся в фильмах «Мама-Москва», «Нанолюбовь», «Вдребезги» и «Стартап».

Актер театра и кино Михаил Ефремов поддержал своего коллегу Дмитрия Смолева и обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву в стихах:



Господин полицейский министр!

Не пытаясь дерзить и шутить,

Я прошу: разберитесь там быстро.

И артиста прошу отпустить.

Мой отец в милицейском мундире

Смоктуновского в фильме ловил.

Знают все полицейские в мире,

Что он там на суде говорил.

Огненный смерч в Ставропольском крае

И напоследок — огненный смерч в Ставропольском крае. Видео с этим явлением было опубликовано на этой недели в Сети.

Однако ролик оказался фейковым, о чем сообщили в региональном МЧС.

«Данное видео не имеет никакого отношения к территории Ставрополья и является фейком!» — приводит «Свое Ставропольское телевидение» слова руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олега Дегтярёва.

Впрочем, о том, что огненный смерч — попросту выдумка, многие жители Ставрополья догадались самостоятельно. Кто-то написал, что эти кадры ещё в июне были в интернете и, действительно, не имеют отношения к Ставропольскому краю, а некоторые разобрали на видео иностранную речь.