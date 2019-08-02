Суд в Швеции освободил американского рэпера

После трех дней слушаний суд в Стокгольме вынес постановление освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (его настоящее имя — Раким Майерс), обвиняемого в нанесении телесных повреждений.

«Трое подсудимых больше не должны находиться в заключении», — приводит слова судьи РИА Новости.

Окончательное решение по делу о драке, по которому проходит американец, суд объявит 14 августа, уточняет агентство.

Примечательно, что прокурор требовал приговорить Майерса к 6 месяцам лишения свободы.

По сообщению американских СМИ, A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля по обвинению в избиении двух мужчин и помещен в следственный изолятор. Свою вину он отрицает, настаивая на том, что неизвестный мужчина первым напал на человека из окружения рэпера. Впоследствии была установлена личность нападавшего. Им оказался 19-летний беженец из Афганистана, ранее подозревавшийся в причастности к мелким кражам.



За музыканта вступился президент США Дональд Трамп, потребовавший от шведских властей выпустить A$AP Rocky на свободу.