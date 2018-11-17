Солнечное затмение и звездопад: астрокалендарь на август 2019

Многие оставляют все самые важные планы лета на последний месяц: поход с палатками, поездка на море, наблюдение за звездным небом. И это неплохо, так как август — один из самых лучших периодов для занятий астрономией.

Если погода не подведет, можно даже совместить все сразу: палатку, море и наблюдение за звездами. Чтобы последний месяц лета был по-особенному продуктивным, «Ридус» подготовил для своих читателей астрокалендарь с самыми важными событиями в мире астрономии.

8 августа — 50 лет запуска к Луне КА «Зонд 7». Корабль 7К-Л1 № 11, получивший название «Зонд-7», был запущен 8 августа 1969 года. 11 августа он выполнил облет Луны на расстоянии 1230 км от поверхности и несколько раз сфотографировал Землю и Луну.

11 августа — Солнечное затмение (в 12 часов 47 минут). Это частное затмение Солнца будет доступно к наблюдению с территории Сибири, Дальнего Востока, центральной части России. Кроме этого, его смогут увидеть жители северной части Канады, Гренландии, Скандинавии, Казахстана, Монголии и северо-восточной части Китая.

11 августа — Новолуние (пик — в 12 часов 57 минут 37 секунд).

12 августа — пик метеорного потока Персеиды. Звездопад будет происходить в период с 17-го июля по 25-ое августа, при этом максимальное число наблюдаемых метеоров в час — около двух сотен.

Это будет один из самых ярких звездопадов наступающего года, который можно будет видеть лучше всего в северном полушарии. Чтобы почувствовать весь эффект, смотреть обязательно надо за городом — там виден даже след от метеора.

19 августа — Максимум метеорного потока Каппа Цигниды. Основные метеоры медленные и не очень яркие. Однако в потоке присутствует значительное число крупных фрагментов, порождающих яркие болиды. Поэтому тут полезны все виды наблюдений: визуальные, фотографические, телескопические и видео

26 августа — Полнолуние (пик — в 14 часов 56 минут 12 секунд).

30 августа — 40 лет первому наблюдению падения кометы на Солнце.

Чистого неба и приятных наблюдений!