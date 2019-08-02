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Рошаль предложил сделать обязательной установку ограничителей на окна

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился к российским властям с просьбой обязать в законодательном порядке семьи с детьми устанавливать ограничители на окнах квартир.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной медицинской палаты, президентом которой является Рошаль.

По его мнению, эта мера поможет предотвратить несчастные случаи.

«Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность. За одну неделю только к нам пять», — цитирует Рошаля агентство.

По его словам, СМИ неоднократно обращали внимание на эту проблему за последние четыре года, однако законодатели на это никак не реагируют.

Рошаль призвал решить проблему за пару месяцев.

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