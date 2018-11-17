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Сервис доставки еды дронами от Uber испытали в городе

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  • 02 августа 2019, 15:20
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Американская компания Uber рассказала, как продвигается подготовка проекта по доставке еды дронами Uber Eats. Раннее сообщалось, что первые реальные испытания летающих беспилотников пройдут в июле этого года в Калифорнии.

Пока что инженеры не доверяют дронам персональную доставку, поэтому те должны просто принести товар курьеру. Но в будущем дроны смогут доставлять еду к двери заказчика, поясняют в компании.

Оказалось, что наладить систему доставки дронами в городских условиях очень непросто, — рассказали разработчики.

Аппарату нужно не только найти в городе место доставки, но и при полете избежать множество препятствий — это птицы, здания, светофоры и другие дроны. Сейчас у Uber есть разрешение на использование дронов только на открытых областях, где он находится в зоне видимости оператора.

Чтобы законно перемещаться по городу, компании нужно создать целую диспетчерскую цепь, которая будет регулировать движение беспилотников.

Испытания дрона Uber Eats проводились в Сан-Диего, но подробной информации о ходе тестирования компания не дает. Известно, что аппарат оснастили системой VOXL, в которую входят 4G-связь, GPS-навигатор, камеры и приемопередатчик системы ADS-B.

С помощью этих устройств дрон-доставщик может принимать заказы и ориентироваться по городу. Камеры фиксируют разные маршруты, что позволит операторам в будущем создавать быстрые и безопасные маршруты.

Во время прошлых испытаний дрон протестировали на открытой площадке. В базе данных дрона-доставщика был адрес, где его ожидал автомобиль. Минуя пробки и другие преграды, «летающий курьер» всего за несколько минут доставил посылку к машине.

Пока компания не называет точных данных, когда сервис Uber Eats начнет работу.

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