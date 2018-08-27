В затопленном городе Гераклион нашли корабль с сокровищами

Команда египетских археологов обнаружила в затопленном городе Гераклион храм и корабль с сокровищами. По предварительным данным, артефакты относятся к III—IV в екам до нашей эры.

Гераклион впервые обнаружили в 2000 году, и с тех пор подводные археологи проводят исследования в этом месте. За 20 лет работы ученые нашли более 14 000 предметов из камня, дерева и золота.

Недавно им посчастливилось обнаружить сразу два древних артефакта — руины храма и часть деревянного корабля длиной 13 метров.

Сложность исследования Гераклиона заключается в том, что все древние слои покрыты слоем ила и водными растениями, также на дне много мусора, и поиски без предварительной подготовки будут безуспешны. Дело в том, что при погружении людей со дна поднимается грязь, которая мешает обзору местности.

Если заранее не знать, куда спускаться, можно годами проводить исследования, пояснили ученые. Поэтому к поиску затопленных артефактов привлекают космические спутники и эхолоты — приборы, сканирующие толщу воды при помощи звуковых волн.

Прибор нашел местоположение колонн старинного храма, а также стоянку кораблей. Последние сохранились не очень хорошо, поэтому археологам удалось исследовать лишь одно судно.

Монета и сережка, найденные на корабле

Оно сохранилось частично, и возможно, это часть одного из ранее найденных кораблей. Судя по обнаруженным здесь предметам, судно использовалось для проведения священных ритуалов.



Первый спуск к артефактам принес неплохие результаты: археологи обнаружили внутри корабля керамическую посуду, бронзовые монеты и ювелирные изделия, относящиеся к временам Древнего Египта.

Это еще раз доказывает, что Гераклион был крупным торговым портом Древнего Египта. По нашим расчетам, он построен в VIII веке до нашей эры и был торговым центром до возведения египетского города Александрии, — рассказали археологи.

В ближайшее время ученые планируют продолжить спуски на дно, чтобы исследовать найденные артефакты.