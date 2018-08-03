Модель зарабатывает £5000 в день благодаря красивым рукам

Востребованная модель Нина Тейлор (Nina Taylor) зарабатывает большие деньги, но только она при этом не ходит по подиуму, а демонстрирует миру свои руки. За 20 лет девушка поработала со многими известными брендами — от Chanel и Fendi до Tom Ford. В её активе — совместные фотосессии со Скарлетт Йоханссон, Хайди Клум, Дженнифер Лоуренс, Натали Имбрулия, Деми Мур, Евой Херциговой, Бенедиктом Камбербэтчем и многими другими знаменитостями. Модель даже застраховала свои руки на 2 миллиона долларов.

Всякий раз, когда вы видите пару рук в рекламе, будь то по телевизору, в журнале или на рекламном щите, есть высокая вероятность, что эти руки принадлежит Нине Тейлор. Спрос на изящные пальцы модели настолько высок, что она зарабатывает по 5000 тысяч фунтов стерлингов за один съемочный день, а это составляет примерно 387 тысяч рублей.

В мире моды девушка получила прозвище Ручная Кейт Мосс. Нина признаётся, что тщательно ухаживает за своими руками, ногтями и кутикулой и порой тратит на это весь день. Нина избегает садоводства, игры на музыкальных инструментах и даже изучила специальную технику для открывания банок, чтобы защитить свои ногти. А также застраховала свои руки на фантастическую сумму в 2 миллиона долларов.

Нина говорит, что есть определённый уровень квалификации, необходимый в её профессии: «Для моей работы требуется определённый навык, нужно быть точной и аккуратной, это приходит с опытом. Я могу провести весь день на съёмочной площадке, просто делая один снимок, который занимает несколько секунд», — рассказала девушка изданию The Sun.

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